Украли дизтопливо и деньги: сотрудников КТЖ осудили в Костанайской области

Должностные лица КТЖ в Костанайской области осуждены за коррупцию, передает агентства Kazinform со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Судом района Беимбета Майлина Костанайской области оглашен приговор в отношении начальника Костанайского эксплуатационного локомотивного депо филиала ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» Махмутова А., его заместителя Сырманова Ж., теплотехника Серикулы Б. и начальника топливного склада станции Тобол ТОО «ТД» ТЭК-Казахстан» Елюсинова К.

Они признаны виновными в совершении хищения дизельного топлива КТЖ и денежных средств, выделенных на ремонт железнодорожного крана, на общую сумму 12 млн тенге.

Махмутов, Сырманов, Елюсинов осуждены к лишению свободы сроком от 3 до 4 лет 6 месяцев лишения свободы, Серікулы - к 3 годам ограничения свободы.

Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил.