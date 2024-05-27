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    15:27, 27 Май 2024 | GMT +6

    Украли дизтопливо и деньги: сотрудников КТЖ осудили в Костанайской области

    деньги, коррупция
    Фото: кадр из видео

    Должностные лица КТЖ в Костанайской области осуждены за коррупцию, передает агентства Kazinform со ссылкой на Антикоррупционную службу.

    Судом района Беимбета Майлина Костанайской области оглашен приговор в отношении начальника Костанайского эксплуатационного локомотивного депо филиала ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» Махмутова А., его заместителя Сырманова Ж., теплотехника Серикулы Б. и начальника топливного склада станции Тобол ТОО «ТД» ТЭК-Казахстан» Елюсинова К.

    Они признаны виновными в совершении хищения дизельного топлива КТЖ и денежных средств, выделенных на ремонт железнодорожного крана, на общую сумму 12 млн тенге.

    Махмутов, Сырманов, Елюсинов осуждены к лишению свободы сроком от 3 до 4 лет 6 месяцев лишения свободы, Серікулы - к 3 годам ограничения свободы.

    Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил.

    Теги:
    Коррупция Закон и право Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Взятка КТЖ Видео
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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