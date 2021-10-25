Украл более ста тюков сена у КХ: 54-летнего костанайца задержали полицейские

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – Костанайскими полицейскими раскрыта кража кормов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Полицейские задержали подозреваемых в краже кормов. Более 100 тюков сена похитил сельчане. Ущерб составил почти полтора миллиона тенге.

«54-летний житель села Сарыколь на грузовой автомашине «Газель» похитил с поля 100 рулонов сена, которое принадлежало крестьянскому хозяйству,- рассказали в полиции. – Полиция установила, что мужчина держит в подсобном хозяйстве КРС. Заранее корма он к зиме не заготовил. Проехав по району, сельчанин увидел, что на полях Маякского сельского округа лежат стога сена. На следующий день подозреваемый совершил 12 рейсов в поле и похитил заготовленные тюки».

Аналогичный факт зарегистрирован и в Житикаринском районе. 48-летний житель села Приречное с территории животноводческого отделения украл 15 тюков сена. В ночь на 17 октября сельчанин на автомашине «УАЗ» с прицепом вывез сено к себе домой, сделав восемь рейсов.

Похищенное изъято полицейскими и возвращено владельцам.