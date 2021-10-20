Украину накрывает третья волна ковида: небывало высокая смертность и регионы, закрытые на карантин

НУР-СУЛТАН. КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Украина переживает третью волну Covid-19, при этом показатели смертности от заболевания в этот раз выше, чем во время первого пика пандемии. Врачи и министерство здравоохранения призывают людей вакцинироваться, поскольку больницы в нескольких регионах страны переполнены, а в некоторых случаях в реанимационные отделения выстраиваются очереди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

В последние дни Украина преодолела отметку в 16 тыс новых случаев коронавируса в день, ежедневно в больницы попадают несколько тысяч пациентов с Covid-19, а умирают - несколько сотен. 19 октября от ковида умерли 538 человек. Это новый максимум ежедневной смертности в стране. Врачи предупреждают, что пик третьей волны еще не пройден, и самое тяжелое впереди.

«Темпы распространения коронавируса на Украине сейчас очень высоки. Только за прошедшую неделю заболели 105 тыс человек, что на 11% больше, чем неделей ранее. За семь дней ковид стал причиной смерти 2,3 тыс украинцев, что на 22% больше, чем за неделю до этого», - говорит главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Одной из причин высокой смертности считается распространение штамма «Дельта».

«Большинство случаев коронавируса сейчас вызвано именно этим новым штаммом. Он есть уже во всех областях. Он более заразный, быстрее распространяется, люди тяжелее болеют», - говорит Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины.