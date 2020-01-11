Украинский самолет был по ошибке сбит ракетой ПВО - Вооруженные силы Ирана

ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ — Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IRNA.

Отметим, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал на своей странице в Twitter, что причиной крушения украинского самолета, потерпевшего крушения в среду под Тегераном стал «человеческий фактор».

«Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил: причиной крушения украинского самолета стала «человеческая ошибка», допущенная в кризисный период из-за «авантюризма» США.

«Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам», добавил Зариф.

Напомним, 8 января украинский самолет со 180 пассажирами упал у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

В свою очередь, премьер-министр Канады допустил, что Иран мог сбить пассажирский лайнер непреднамеренно. Он подчеркнул, что необходимо больше информации для того, чтобы говорить об этом с уверенностью.

«Мы хотим знать больше, мы намерены работать с международными официальными лицами, со следствием и с Ираном, чтобы получить ответы на вопрос, что же все-таки произошло. Мы осознаем, что это могло быть непреднамеренно, но нужно больше информации», - сказал он. «Чтобы сделать окончательные выводы о преднамеренности таких действий, нам нужно провести полное и прозрачное расследование», - подчеркнул Трюдо.