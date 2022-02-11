Украинский политолог высказался о трагических событиях января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Украинский эксперт, политолог, доктор политических наук, кандидат юридических наук Валентин Якушик выразил свое мнение о трагических днях января 2022 года в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Как отмечает политолог, руководство Казахстана с самого начала трагических событий января 2022 года однозначно расставило основные акценты: страна подверглась террористической атаке и ей нужна международная помощь в отражении этого нападения и в обеспечении своей безопасности.

Однако в течение некоторого времени создавалось впечатление, что официальные представители властей Республики Казахстан как бы «взяли некоторую паузу» в дальнейшем углублении анализа сути произошедших и происходящих событий. И вот, наконец, 29 января Президент Касым-Жомарт Токаев в своём интервью телеканалу «Хабар» внёс большую ясность в официальные оценки и существенно расширил их (см.: Эксклюзивное интервью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Агентству «Хабар». 29 янв. 2022 г.).

Основные смыслы, содержащиеся в интервью Президента, можно собрать в такие блоки и проинтерпретировать примерно так:

1. Неожиданно проявившиеся хрупкость политической системы и растерянность важнейших государственных структур в сложной ситуации предопределяют задачи срочного поэтапного реформирования политической системы страны.

2. Президент будет и дальше проявлять решительность, принципиальность, действовать динамично.

3. Быстрое и точное реагирование на попытки подрыва государственной безопасности и общественного порядка будут бескомпромиссно пресекаться, но при этом не должно быть места нарушению прав человека. Будет проведено объективное и полное расследование всех преступлений, совершённых в ходе недавних массовых беспорядков, бандитизма и террористических актов.

4. Президент Казахстана будет строго придерживаться всех конституционных норм, в том числе и тех, которые ныне ограничивают максимальное время пребывания Президента в своей должности двумя сроками.

5. Не будет существовать каких-либо «исторических органов», ограничивающих реальный статус Президента и конкурирующих с ним. При этом признаётся историческая роль Н. Назарбаева в формировании казахстанского государства.

6. Клептократические элементы, разлагающие хозяйственную, социальную и политическую системы страны, будут изживаться. Дальнейшее существование системы олигополии является недопустимым.

7. Будет существенно реформирована партийная система и система парламентаризма.

8. Будет развиваться равноправное стратегическое сотрудничество с Российской Федерацией (в том числе и в рамках ОДКБ) и Китаем.

9. В отношениях с США особое значение имеют традиционные отношения сотрудничества в сферах энергетики и нераспространения ядерного оружия.

10. К рекомендациям Евросоюза и критике с его стороны следует прислушиваться тогда, когда они являются объективными и соответствующими реальной обстановке.

Итак, Казахстан, развивая и укрепляя свою геополитическую субъектность, обеспечивая управляемость важнейших процессов жизни общества, вступает в период осуществления остро назревших комплексных реформ социально-экономической и политической системы, отмечает Валентин Якушик .

Фото: elections-ices.org