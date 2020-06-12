-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:43
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:26
Украинские кинотеатры могут заработать со 2 июля
КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Украинские кинотеатры могут возобновить работу уже со 2 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Укринформ».
Об этом сообщил председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Павел Сушко 11 июня на Telegram-канале по результатам встречи с министрами культуры и информполитики Александром Ткаченко и здравоохранения Максимом Степановым и представителями кинотеатров.
«Обсудили условия открытия кинотеатров... Предварительно определили, что кинотеатры будут встречать зрителей со 2 июля», — отметил Сушко.
По его словам, за неимением новых фильмов кинотеатры не были готовы открыться 10 июня - именно эту дату для них определил Кабмин в очередном этапе ослабление карантина.
«Впрочем, воспользоваться этой возможностью кинотеатры не смогли. К июлю им просто не с чем встречать зрителя. А запуститься в работу при открытии нужно сразу на всю 100% мощность - персонала и технического обеспечения. Нести полные затраты. Соответственно, работать в убыток, когда индустрия и без того истощена карантином. Удалось поднять этот вопрос в Минздраве. Предоставили свои предложения относительно постепенного запуска работы кинотеатров», - отметил парламентарий.
Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах.
Первые ослабления карантина в Украине были введены с 11 мая.
С 22 мая в Украине объявлен следующий этап ослабления карантина. Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине до 22 июня.
По состоянию на 11 июня восемь регионов Украины и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Согласно данным Минздрава, это город Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.
- Коронавирус в мире: в США тестируют лекарство, пандемия в Африке набирает скорость
- Плюс 62: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 8593
- Банки проверили на соблюдение карантинных мер в Караганде
- 131 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане
- Какие ограничительные меры усилят в Карагандинской области
- Готовность Алаколя к туристическому сезону проверил аким ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана