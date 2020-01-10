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вчера 23:00
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вчера 22:11
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Украинские эксперты и спасатели работают в Тегеране в связи с крушением лайнера
ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор иранского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Хасан Резаифар объявил о начале работ украинских специалистов экспертной и поисково-спасательной группы в Тегеран, передает МИА «Казинформ».
«Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании «Международные авиалинии Украины», - ранее сообщил он.
Отметим, что государственный секретарь США Майк Помпео допустил, что украинский самолет в Иране упал из-за технической неисправности. Власти США пока не знают причин падения самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране, но они не исключают, что причиной могла быть техническая неисправность. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в четверг в эфире телеканала Fox News.
Главу внешнеполитического ведомства США попросили прокомментировать утверждения о том, что авиалайнер Boeing 737 мог быть по ошибке сбит иранской стороной. «Проводится расследование, я надеюсь, что иранцы в полной мере будут сотрудничать», - подчеркнул Помпео. Он отметил, что весь мир должен знать, безопасны ли полеты в Иран, а также из этой страны. По словам Помпео, если имеется риск, то авиакомпаниям придется принять решения, чтобы не подвергать угрозе пассажиров.
В свою очередь, премьер-министр Канады допустил, что Иран мог сбить пассажирский лайнер непреднамеренно. Он подчеркнул, что необходимо больше информации для того, чтобы говорить об этом с уверенностью.
«Мы хотим знать больше, мы намерены работать с международными официальными лицами, со следствием и с Ираном, чтобы получить ответы на вопрос, что же все-таки произошло. Мы осознаем, что это могло быть непреднамеренно, но нужно больше информации», - сказал он. «Чтобы сделать окончательные выводы о преднамеренности таких действий, нам нужно провести полное и прозрачное расследование», - подчеркнул Трюдо.Фото: Abedin Taherkenareh/EPA/ТАСС
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