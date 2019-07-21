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Украинцы сегодня выбирают Верховную Раду

21 Июля 2019 11:44 81
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Украинцы сегодня выбирают Верховную Раду

КИЕВ. КАЗИНФОРМ-УКРИНФОРМ - В воскресенье, 21 июля, проходит голосование на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Голосование продлится с 8 до 20 часов, на зарубежных избирательных участках будет проводиться по местному времени страны пребывания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

Граждане, которые голосуют по избирательному адресу, получат два бюллетеня - голубовато-серого цвета со списком партий и песочного цвета с перечнем кандидатов-мажоритарщиков округа.

Тем избирателям, которые временно изменили место голосования, будут выдавать только один бюллетень - для голосования за партии.

Для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также около 30 тысяч участковых избирательных комиссий. За рубежом будет работать 102 избирательных участка.

Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 2,7 тысячи кандидатов, баллотирующихся в ВР по спискам 22 партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и более 3,2 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

163 украинским общественным организациям предоставлено право иметь официальных наблюдателей во время этих выборов.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала 1 719 официальных наблюдателей от 22 международных организаций и от 12 иностранных государств.

ЦИК должен установить и объявить результаты голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах не позднее чем на пятнадцатый день со дня такого голосования.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и о назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

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Ключевые слова: Украина,
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