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Украинцы предлагают Казахстану продолжить эксплуатацию ракетного комплекса «Зенит» на Байконуре

28 Ноября 2019 22:10
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Украинцы предлагают Казахстану продолжить эксплуатацию ракетного комплекса «Зенит» на Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В рамках прошедшего в Нурсултане международного форума «Дни космоса в Казахстане: Байконур — колыбель мировой космонавтики» прозвучало немало интересных и заслуживающих внимания мнений о перспективах казахстанского космодрома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Развитие космической отрасли Казахстана возможно только в международной кооперации, считает заместитель генерального конструктора по летно-конструкторским испытаниям и летной эксплуатации украинского конструкторского бюро (КБ) «Южное» Анатолий Агарков.

В интервью газете «Московский комсомолец» в Казахстане Агарков отметил, что КБ «Южное» готово к сотрудничеству с Казахстаном.

Особый акцент заместитель генерального конструктора сделал в отношении космического ракетного комплекса (КРК) «Зенит-М» на Байконуре.

«Мы не можем согласиться с отказом использования ракеты-носителя «Зенит» и планами утилизации оборудования и систем для подготовки и пусков ракеты космического назначения (РКН) «Зенит-3SLБ». Это сделает невозможной дальнейшую эксплуатацию этого носителя на космодроме Байконур«, - отметил Агарков.


Напомним, в 2012 году украинско-российская ракета «Зенит» рассматривалась как один из вариантов реализации масштабного проекта «Байтерек» по созданию на Байконуре экологически безопасного казахстанского ракетного комплекса. Но трехсторонняя кооперация не получилась из-за осложнений российско-украинских отношений. В итоге в 2014 году проект был приостановлен.

«Мы готовы и дальше убеждать всех в дальнейшей эксплуатации КРК «Зенит-М» и РКН «Зенит-3SLБ», потому что уверены, что его потенциал не исчерпан. Этот носитель может и должен приносить пользу Казахстану. Реализация новых масштабных космических проектов - это сложный процесс, который занимает длительное время, а продолжение эксплуатации КРК «Зенит-М» на космодроме «Байконур» - это вопрос сегодняшнего дня, не требующий дополнительных затрат», - убежден представитель КБ «Южное».

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Ключевые слова: Освоение космоса, Байконур,
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Сара Кабикызы

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