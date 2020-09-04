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Украинца оштрафовали за отказ надеть маску на борту рейса Нур-Султан - Алматы

4 Сентября 2020 12:41
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Украинца оштрафовали за отказ надеть маску на борту рейса Нур-Султан - Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - От представителя авиакомпании «Эйр Астана» поступило обращение, что на рейсе «Нур-Султан - Алматы» пассажир, гражданин Украины, отказывался надевать маску во время посадки на борт самолета, передает МИА «Казинформ».

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За нарушение ограничительных требований санитарными врачами Департамента на транспорте гражданин Украины привлечен к административному взысканию в виде штрафа - 30 МРП.

Следует отметить, что мониторинговой группой на постоянной основе будут проводится рейды в аэропортах и на борту воздушного судна на предмет соблюдения пассажирами масочного режима и социальной дистанции.

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов обратился к жителям соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при регистрации в аэропорту и посадке на борт воздушного судна. Это позволит сберечь своё здоровье и ближнего, а также быть не привлечённым к штрафу. В случае не соблюдения указанных ограничительных требований, пассажиры будут привлекаться к штрафу.


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