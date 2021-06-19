Украина заинтересована в совместном с Казахстаном производстве автомобильной техники

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - 18 июня в Киеве прошло 14-е заседание Межгосударственной казахстанско-украинской Комиссии по экономическому сотрудничеству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Сопредседателем с казахстанской стороны является министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов. Сопредседатель с украинской стороны - первый вице-премьер, министр экономики Украины Алексей Любченко.

Открывая заседание, стороны подчеркнули существенный потенциал сотрудничества и взаимную заинтересованность в совместных комплексных усилиях по его раскрытию. Украина остается одним из основных торговых партнеров Казахстана. Однако в последние несколько лет зафиксировано снижение объемов взаимной торговли.

В этой связи сопредседатели Комиссии обменялись конкретными инициативами по наращиванию объемов торгового оборота. Так, Бахыт Султанов предложил украинским коллегам на первом этапе совместно проработать вопрос поставок 70 товарных позиций, по которым казахстанские предприятия могут нарастить несырьевой экспорт на 350 млн долл. Только это приведет к росту казахстанского экспорта на 45,5% в ближайшей перспективе.

«Мы имеем возможность увеличить поставки продукции нефтехимической, металлургической, пищевой, химической, машиностроительной отраслей, строительные товары», - сообщил Б. Султанов.

По мнению главы казахстанской делегации, развитию торгово-экономических отношений способствовало бы открытие Казахстанского торгового дома в Киеве и Украинского торгового дома в Нур-Султане, в которых были бы представлены лучшие продукты казахстанского и украинского производства.

Для интенсификации взаимного товарооборота казахстанская сторона предложила Киеву углубить сотрудничество через открытие совместных кооперационных проектов в различных сферах. У Казахстана и Украины уже есть успешный опыт такого сотрудничества в сфере машиностроения, промышленности, сельского хозяйства и IT-индустрии. Вместе с тем, имеется потенциал совместных предприятий, в том числе для продвижения готовой продукции в третьи страны, согласились сопредседатели Комиссии.

Говоря о конкретных проектах, украинская сторона выразила заинтересованность в совместном производстве автомобильной техники. Со своей стороны, Казахстан озвучил готовность поставлять на украинский рынок автомобили Hyundai казахстанского производства и детально проработать на экспертном уровне изложенное предложение партнеров.

В Киеве также обсуждались вопросы сотрудничества в сфере стандартизации, оценки соответствия и метрологии, в том числе возможность применения и распространения национальных стандартов одной стороны на территории другой стороны. По словам Министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, это бы создало условия для устранения технических барьеров в торговле, способствуя дальнейшему укреплению торгово-экономического сотрудничества между странами.

Стороны рассмотрели вопросы казахстанско-украинского сотрудничества в области транспорта и транзитных перевозок. Особое внимание было уделено развитию транзитных грузовых перевозок в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Казахстанская сторона также предложила украинским коллегам более активно использовать возможности Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» для привлечения инвестиций и в качестве площадки для оптово-розничного экспорта украинской продукции в КНР.

Отдельная тема переговоров – обеспечение синергии сотрудничества ІТ-сферы. При этом стороны подтвердили намерения начать реализацию в пилотном режиме ряда технологических решений в сфере государственного управления и медицины.

По итогам заседания был также подписан ряд документов:

1.Протокол Четырнадцатого заседания совместной Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству;

2.Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан по вопросам взаимодействия в двусторонней торговле

3.Меморандум о сотрудничестве в сфере государственно-частного партнерства между государственной организацией «Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства» и акционерным обществом «Казахстанский центр государственно-частного партнерства».

Стороны договорились провести 15-е заседание совместной Комиссии в Республике Казахстан (Нур-Султан).