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Украина вводит военное положение
24 Февраля 2022 11:53
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КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил о введении по всей Украине военного положения. Об этом говорится в обращении Президента на его официальной странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».
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«Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства. Минуту тому назад я провел разговор с президентом Байденом. США уже начали сплачивать международную поддержку. Сегодня от вас, от каждого из вас требуется покой, по возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет Министров Украины», - заявил глава Украины.Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.
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