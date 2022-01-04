+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Украина вводит бустерную дозу COVID-вакцины для людей старше 60 лет

4 Января 2022 22:38
Поделиться:
Украина вводит бустерную дозу COVID-вакцины для людей старше 60 лет

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Украины разрешило бустерную дозу вакцины против COVID-19 для лиц старше 60 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Укринформ».

Новости по теме
Коронавирус: в США - миллион заражений за сутки, Китай запечатал олимпийский «пузырь»
Ashyq: с каким статусом можно попасть на рынки Алматы Выявленный во Франции штамм коронавируса находится под наблюдением с ноября - эксперт ВОЗ Насколько опасен «Омикрон» и чем он отличается от других штаммов КВИ

Об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Украина вводит бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей в возрасте 60+. Подписал соответствующий приказ по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ). Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались», - написал Ляшко.

По его словам, пожилые люди смогут получить бустерную дозу по меньшей мере через шесть месяцев после второй прививки. Преимущество будет отдаваться м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек до этого. Например, если первые две прививки были сделаны вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, бустерную дозу рекомендуется вводить вакциной Comirnaty/Pfizer.

При отсутствии м-РНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Кроме того, добавил Ляшко, по рекомендации экспертов НТГЭИ были изменены схемы использования различных вакцин для основного курса прививок против COVID-19, согласно которым вакцину CoronaVac теперь можно совмещать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer).

После Moderna или Pfizer теперь можно использовать вакцину AstraZeneca. Минимальный интервал между дозами – 28 дней.

Что касается вакцинации беременных, то женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac, а затем забеременели, для второй дозы предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna, заметил глава Минздрава.

По его словам, 5 января на заседании НТГЭИ будет рассматриваться вопрос о введении бустерной дозы для всех других категорий.



Подписывайтесь на наш канал:

#Украина   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
Коронавирус: в США - миллион заражений за сутки, Китай запечатал олимпийский «пузырь»
Ashyq: с каким статусом можно попасть на рынки Алматы
Выявленный во Франции штамм коронавируса находится под наблюдением с ноября - эксперт ВОЗ
Насколько опасен «Омикрон» и чем он отличается от других штаммов КВИ
Популярное
1 Солдат-великан служит в Восточном Казахстане
2 За сутки в Казахстане выявлено 413 заболевших коронавирусом
3 В Мангистауской области начала работу правительственная комиссия
4 Новое постановление подписал главный санврач Шымкента
5 Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц - Касым-Жомарт Токаев
6 Члены правительственной комиссии ведут переговоры с инициативной группой активистов в Мангистау
Читайте также
За сутки 3829 казахстанцев полностью привились против КВИ
Что известно о флуроне - сочетании коронавируса и гриппа
Солдат-великан служит в Восточном Казахстане
За сутки в Казахстане выявлено 413 заболевших коронавирусом
В Мангистауской области начала работу правительственная комиссия
Новое постановление подписал главный санврач Шымкента
Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц - Касым-Жомарт Токаев
Члены правительственной комиссии ведут переговоры с инициативной группой активистов в Мангистау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив