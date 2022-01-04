Украина вводит бустерную дозу COVID-вакцины для людей старше 60 лет

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Украины разрешило бустерную дозу вакцины против COVID-19 для лиц старше 60 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Укринформ».

Об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Украина вводит бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей в возрасте 60+. Подписал соответствующий приказ по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ). Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались», - написал Ляшко.

По его словам, пожилые люди смогут получить бустерную дозу по меньшей мере через шесть месяцев после второй прививки. Преимущество будет отдаваться м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек до этого. Например, если первые две прививки были сделаны вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, бустерную дозу рекомендуется вводить вакциной Comirnaty/Pfizer.

При отсутствии м-РНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Кроме того, добавил Ляшко, по рекомендации экспертов НТГЭИ были изменены схемы использования различных вакцин для основного курса прививок против COVID-19, согласно которым вакцину CoronaVac теперь можно совмещать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer).

После Moderna или Pfizer теперь можно использовать вакцину AstraZeneca. Минимальный интервал между дозами – 28 дней.

Что касается вакцинации беременных, то женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac, а затем забеременели, для второй дозы предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna, заметил глава Минздрава.

По его словам, 5 января на заседании НТГЭИ будет рассматриваться вопрос о введении бустерной дозы для всех других категорий.



