1 Июля 2022 15:33

Украина ввела визовый режим для россиян

КИЕВ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Украина с 1 июля вводит для россиян визовый режим. В условиях разрыва Киевом дипломатических отношений и прекращения деятельности на территории РФ украинского посольства и консульств, россияне, чтобы попасть в соседнюю страну, должны будут обратиться за визой в центры внешнего поставщика услуг компании VFS Global в восьми городах - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. После этого, как сообщили в МИД Украины, визовые ходатайства будут обрабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах в сотрудничестве с компетентными органами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

При этом даже при наличии визы в поездке может быть отказано, окончательное решение о разрешении на пересечение границы будут принимать сотрудники пограничной службы Украины. Как пояснили в Госпогранслужбе, необходимыми условиями будут являться надлежащие паспортные документы, отсутствие информации об ограничениях для въезда в страну, подтверждение цели поездки и достаточное количество средств.

Граждане России, которые находятся в третьих странах, для оформления виз смогут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в этих странах.

Действие соглашение 1997 года прекращено

Об инициативе ввести с 1 июля визовый режим для граждан России президент Владимир Зеленский объявил 17 июня. В тот же день решение о прекращении действия двустороннего соглашения о безвизовых поездках от 1997 года было принято правительством. По словам Зеленского, данный шаг необходим «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал символичным то, что решение о визовом режиме с россиянами совпало с объявлением Европейской комиссией рекомендации предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

«Направление движения нашего государства очевидно», - заявил министр.

Кулеба отметил, что МИД выступал за введение визового режима с Россией с начала специальной военной операции РФ 24 февраля. Между тем, электронная петиция с инициативой ввести визовый режим для граждан Российской Федерации была зарегистрирована на сайте украинского президента еще за две недели до этого - 11 февраля. В конце мая петицию, получившую поддержку 26 742 граждан при 25 тыс. необходимых для рассмотрения, одобрил Зеленский.

Официальную ноту о разрыве дипломатических отношений Киев вручил Москве 24 февраля, в день объявления Россией о проведении на Украине специальной военной операции в ответ на обращение республик Донбасса о помощи. После этого временный поверенный Украины в РФ Василий Покотило - посла Украины в Москве нет с 2014 года - вернулся на родину, а работа всех украинских диппредставительств была прекращена.

Ужесточение правил въезда для россиян

Вопрос о введении визового режима для граждан РФ неоднократно поднимался на Украине после февральского госпереворота 2014 года. Впервые эту идею озвучил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В 2017 год вопрос даже планировалось рассмотреть в Верховной раде. Но МИД Украины тогда выступил против, заявив, что это может оказаться невыгодным самому Киеву.

Тем не менее, Украина постепенно ужесточала для россиян режим пересечения границы. Неоднократно вводился запрет на въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, в 2015 году было введено условие наличия загранпаспорта, в 2018 году - требование предоставления биометрических данных, предварительного электронного обращения с оповещением о дате и цели приезда, заполнение миграционной карты.

Кроме того, спецслужбы Украины регулярно составляли и обновляли списки лиц, якобы представляющих угрозу национальной безопасности, для которых въезд в страну был закрыт. В их числе, в частности, ряд известных российских актеров, певцов и деятелей культуры.

В результате данной политики число россиян, попадавших на Украину, неуклонно сокращалось. По данным Госпогранслужбы Украины, в 2013 году в страну въехало 11 млн россиян, в 2021 году - 500 тыс.

О каких-либо планах России вводить визовый режим для украинцев не сообщалось.