Украина продлила карантин до 31 октября в связи с резким ростом коронавируса

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - акое решение Кабинет Министров принял в среду, 26 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Укринформ».

«Карантин в Украине продолжается до 31 октября 2020 года. Также усиливаются ограничительные меры на территории регионов. Это связано с резким ростом числа случаев коронавирусной болезни. Нам необходимо понять, что все мы оказались в новой реальности и она диктует новые правила и необходимость строго соблюдать меры безопасности», - заявил на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, по словам министра, в регионах с «зеленым» уровнем эпидемической опасности будет запрещено проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания по организации досуга, а также проведение концертов (кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности).

Степанов также отметил, что документ дает органам местного самоуправления право на доступ к данным электронного сервиса «Дій вдома» - для текущего контроля лиц, подлежащих самоизоляции или обсервации, и лиц, нарушивших правила карантина.

Как сообщалось ранее, в Украине до 31 августа действует адаптивный карантин. То есть ограничительные меры могут смягчать либо ужесточать в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.



