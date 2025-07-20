Украина предложила России возобновить переговоры на следующей неделе

По его словам, соответствующее предложение озвучил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

— Секретарь СНБО Умеров сообщил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику нужно увеличивать, — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале.

17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия ждет от Украины предложений по третьему раунд переговоров.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с украинской стороной, отметив при этом, что ей неизвестно о каких-либо сигналах Украины о готовности к новому раунду.

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил новому секретарю Совбеза Украины активизировать переговоры в Стамбуле.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.