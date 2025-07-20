Украина предложила России возобновить переговоры на следующей неделе
Украинская делегация предложила российской стороне провести новый раунд переговоров на следующей неделе, утверждает Владимир Зеленский, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
По его словам, соответствующее предложение озвучил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
— Секретарь СНБО Умеров сообщил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику нужно увеличивать, — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале.
17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия ждет от Украины предложений по третьему раунд переговоров.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с украинской стороной, отметив при этом, что ей неизвестно о каких-либо сигналах Украины о готовности к новому раунду.
Ранее сообщалось, что Зеленский поручил новому секретарю Совбеза Украины активизировать переговоры в Стамбуле.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.