Украина подтвердила первый случай коронавируса

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - В Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19. Об этом 3 марта на брифинге в Киеве заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

«Вчера я вам говорил, что было четыре случая с подозрением, сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека. Все материалы и образцы дополнительно переданы в вирусологическую лабораторию Всемирной организации здравоохранения. Но случай зарегистрирован в Украине, и мы начали работать с контактными лицами, с которыми контактировал этот мужчина», - отметил Ляшко.

По его словам, случай заражения коронавирусом Covid-19 зафиксирован в Черновцах.

Как сообщал Укринформ, 29 февраля в Черновцах в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали мужчину, который недавно вернулся из Италии. У него - клинические признаки гриппа, медики проверили его на наличие вирусов.

Как сообщили в Черновицкой облгосадминистрации, мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествии и по возвращении домой 26 февраля он чувствовал себя хорошо. На повышенную температуру и першение в горле мужчина стал жаловаться с 28 февраля.

Ранее в Черновцах в областную клиническую больницу госпитализировали двух пациентов с пневмонией, которые вернулись из Италии и могли контактировать с больными коронавирусом. По результатам проверки у госпитализированных жителей Черновицкой области инфекции не обнаружили.

Количество людей, зараженных коронавирусом, в мире на сегодняшний день составляет 90 937 человек. От недуга умерли 3117 человек.

По количеству случаев заражения лидирует Китай - 80 151. 4812 случаев зафиксировано в Южной Корее, 2036 - в Италии, 1501 - в Иране. После Китая, по количеству погибших, следующий Иран - 66 человек, Италия - 52 и Южная Корея - 28 человек.

Выздоровели после заболевания по всему миру 48 017 человек.