Украина планирует эвакуировать своих граждан из Уханя в ближайшее время

КИЕВ. УКРИНФОРМ-КАЗИНФОРМ - Украинские граждане, которые сейчас находятся в китайском Ухане и изъявили желание эвакуироваться в связи с пандемией коронавируса, смогут вернуться, вероятно, в следующую среду. Об этом в эфире программы «Право па власть» на канале «1+1» сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

«У нас уже имеется принятое решение, согласованное со всеми министерствами, которые входят в оперативный штаб. На сегодня принято решение, что во вторник будет отправлен самолет , и в среду граждане будут в Украине... Я хотела бы сообщить, что в Украину приедут только те граждане, которые не имеют симптомов, являются здоровыми, которых проверили китайские власти», - сказала глава Минздрава.

По ее словам, украинцев из Китая будет сопровождать бригада украинских медиков.

Сейчас с украинскими гражданами в Ухане постоянно коммуницирует МИД.

Скалецкая также сообщила, что сейчас рассматриваются четыре варианта возможного размещения украинцев из Уханя в карантине - исходя из того, что помещение должно не только отвечать эпидемическим требованиям, но и быть удобным для пребывания людей в течение 14 дней.