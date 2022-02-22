Украина оставляет за собой право на самооборону - Владимир Зеленский

КИЕВ. УКРИНФОРМ-КАЗИНФОРМ - Украина в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций оставляет за собой право на самооборону. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

«Наши границы надежно защищены. Создана система территориальной обороны. Наши партнеры нас поддерживают. Согласно статье 51 устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону. Мы хорошо различаем провокации и наступления войск агрессора. За нами правда, и правду мы никогда не будем скрывать от вас. Как только мы увидим перемену ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете знать обо всем», - сказал Зеленский.

При этом Президент отметил, что сейчас нет никаких причин для хаотических действий. «Сделаем все, чтобы так и было дальше», - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин во время 55-минутного выступления в эфире российских телеканалов заявил о признании независимости так называемых «ДНР и «ЛНР« и подписал соответствующие указы.

В МИД Украины заявили, что Москва будет нести полную ответственность за разрушение Минских договоренностей и процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины в случае признания этих незаконных образований.





Фото: ОП