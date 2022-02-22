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Украина оставляет за собой право на самооборону - Владимир Зеленский

22 Февраля 2022 10:58
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Украина оставляет за собой право на самооборону - Владимир Зеленский

КИЕВ. УКРИНФОРМ-КАЗИНФОРМ - Украина в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций оставляет за собой право на самооборону. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

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«Наши границы надежно защищены. Создана система территориальной обороны. Наши партнеры нас поддерживают. Согласно статье 51 устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону. Мы хорошо различаем провокации и наступления войск агрессора. За нами правда, и правду мы никогда не будем скрывать от вас. Как только мы увидим перемену ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете знать обо всем», - сказал Зеленский.

При этом Президент отметил, что сейчас нет никаких причин для хаотических действий. «Сделаем все, чтобы так и было дальше», - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин во время 55-минутного выступления в эфире российских телеканалов заявил о признании независимости так называемых «ДНР и «ЛНР« и подписал соответствующие указы.

В МИД Украины заявили, что Москва будет нести полную ответственность за разрушение Минских договоренностей и процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины в случае признания этих незаконных образований.


Фото: ОП

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