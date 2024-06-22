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    20:14, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    ЕВРО-2024: украинское чудо в Дюссельдорфе

    футбол, украина
    Фото: UA-FOOTBALL

    Сборная Украины одержала волевую победу над Словакией (2-1) и сохранила надежду на выход в плей-офф чемпионата Европы, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В первой половине встречи нападающий Иван Шранц вывел сборную Словакии вперёд, для которого это стал второй мяч на турнире (забил победный гол в матче с Бельгией).

    Второй тайм выдался противоположным первому, когда инициатива была на стороне жовто-блакитных. 

    Сперва полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко сравнял счёт. Затем, на 80-й минуте, великолепно распорядившись мячом, победный гол забил Роман Яремчук.

    Особо стоит выделить голкипера украинской сборной Анатолия Трубина, несколько раз выручавшего команду в казалось бы безвыходных ситуациях. Для сборной Украины это победа станет хорошим стимулятором перед матчем с Бельгией. 

    Словакия же, сенсационно обыгравшая бельгейцев (1-0) в заключительном поединке группового этапа сразится с Румынией. 

    Добавим, что казахстанские телеканалы Qazaqstan и Qazsport ведут прямую трансляцию чемпионата Европы. Время начала матчей в 18:00, 21:00 и в 00:00 по времени Астаны.

    Теги:
    Спорт Футбол ЕВРО-2024 Euro-2024 Мировые новости
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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