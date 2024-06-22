ЕВРО-2024: украинское чудо в Дюссельдорфе

Сборная Украины одержала волевую победу над Словакией (2-1) и сохранила надежду на выход в плей-офф чемпионата Европы, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

В первой половине встречи нападающий Иван Шранц вывел сборную Словакии вперёд, для которого это стал второй мяч на турнире (забил победный гол в матче с Бельгией).

Второй тайм выдался противоположным первому, когда инициатива была на стороне жовто-блакитных.

Сперва полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко сравнял счёт. Затем, на 80-й минуте, великолепно распорядившись мячом, победный гол забил Роман Яремчук.

Особо стоит выделить голкипера украинской сборной Анатолия Трубина, несколько раз выручавшего команду в казалось бы безвыходных ситуациях. Для сборной Украины это победа станет хорошим стимулятором перед матчем с Бельгией.

Словакия же, сенсационно обыгравшая бельгейцев (1-0) в заключительном поединке группового этапа сразится с Румынией.

Добавим, что казахстанские телеканалы Qazaqstan и Qazsport ведут прямую трансляцию чемпионата Европы. Время начала матчей в 18:00, 21:00 и в 00:00 по времени Астаны.