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24 Июня 2022 07:44
Украина и Молдова стали кандидатами в члены ЕС
БРЮССЕЛЬ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Саммит Евросоюза воспользовался данной Еврокомиссией рекомендацией и в четверг предоставил статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
По отношению к Грузии, подавшей заявку вместе с Молдовой 3 марта, этого сделано не было.
Процедура предоставления Киеву статуса кандидата в члены ЕС стала самой короткой в истории: Северная Македония получила кандидатство за 21 месяц. У Украины этот процесс занял четыре месяца - с 28 февраля до 23 июня.
После получения статуса кандидата страна начинает переговоры с ЕС о вступлении. В Брюсселе отмечали, что присоединиться к сообществу Киев сможет только после окончания вооруженного конфликта.
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