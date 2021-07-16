Украина и Казахстан стоят на Великом Шелковом пути - Дархан Калетаев

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Украине, доктор политических наук Дархан Калетаев дал украинской онлайн-платформе LegalHub интервью, в котором обрисовал возможности и перспективы развития экономического сотрудничества двух стран, передает МИА «Казинформ».

Оценивая нынешний уровень сотрудничества Казахстана и Украины, Дархан Калетаев отметил, что происходит «несимметричный процесс». С одной стороны, в силу ряда причин количественные показатели взаимного товарооборота снизились. За прошедшие пять лет с $4,5 млрд до примерно около $800 млн. По итогам 2020 года взаимный объем двусторонней торговли снизился на 32,4%. При этом экспорт из Казахстана в Украину сократился на 43,6% и составил 426,1 млн. долл. Импорт в Казахстан из Украины снизился на 9,9% и составил $341,9 млн. В основном снижение происходило на фоне негативного воздействия эпидемиологической обстановки и общего замедления экономик двух стран в силу наложения ограничительных мер, снижения мобильности.

«С другой стороны, интерес к Казахстану со стороны Украины наоборот возрос. Активно развивается Транскаспийский маршрут торговли. 18 июня этого года после некоторого перерыва состоялось заседание Межгосударственной казахстанско-украинской комиссии по экономическому сотрудничеству. Состоялся визит в Киев министра торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыта Султанова, являющегося сопредседателем Межправкомиссии с казахстанской стороны. Он встретился с первым вице-премьер-министром, министром экономики Украины Алексеем Любченко 一 сопредседателем с украинской стороны. Также была встреча на уровне премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Достигнут ряд договоренностей. Принят соответствующий протокол заседания комиссии. Все взято под контроль. Думаю, что это событие придаст существенный импульс двусторонним торгово-экономическим связям. Происходит такой своеобразный «эффект сжатия пружины». Это терминология физики, когда накапливается потенциальная энергия в результате сжатия эластичного материала. После достижения предела текучести, то есть сдавливания определенного объекта, он отдает накопленную кинетическую энергию с большим ускорением, чем это было при сжатии. В наших отношениях с Украиной, думаю, происходит то же самое. Я уверен, что в постпандемический период мы увидим экспоненциальный рост торгового оборота между Казахстаном и Украиной. На это будет влиять комплекс наших отношений. Не только экономических или инвестиционных. Ведь мы поднимаем весь пласт наших взаимоотношений», - заявил посол.

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