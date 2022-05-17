17 Мая 2022 20:15

Украина фактически вышла из переговорного процесса с Россией - МИД РФ

НИЖНИЙ НОВГОРОД. КАЗИНФОРМ - Переговоры между российской и украинской делегациями не ведутся, Киев фактически вышел из переговорного процесса. Об этом во вторник заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко на полях II Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Переговоры не продолжаются. Украина фактически вышла из переговорного процесса», - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что Киев не предоставил ответа на предложенный Россией проект договора.

Руденко заявил журналистам, что решение глав МИД стран - членов ЕС выделить Украине еще €500 млн из Европейского фонда мира на закупки оружия затягивает конфликт.

«Выделение средств и непосредственные поставки вооружений затягивают решение этого конфликта, об этом неоднократно было заявлено нашим руководством», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе сообщил о решении выделить Украине еще €500 млн на закупки оружия из Европейского фонда мира, что доведет общую сумму до €2 млрд.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявлял, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены «из-за незаинтересованности украинской стороны в конструктивном диалоге».