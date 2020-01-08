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Украина будет добиваться максимально открытого расследования авиакатастрофы в Иране

8 Января 2020 17:31
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Украина будет добиваться максимально открытого расследования авиакатастрофы в Иране

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина потребует проведения расследования авиакатастрофы рейса PS 752 по маршруту Тегеран - Киев в максимально публичной плоскости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на медиаплатформу «Укринформ».

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Об этом А. Гончарук сказал во время брифинга в среду, сообщает корреспондент Укринформа. «Мы, безусловно, будем требовать, чтобы это расследование проводилось в максимально публичной плоскости, чтобы все публичные международные организации, которые способны будут обеспечить или усилить доверие к этому расследованию, были вовлечены», - подчеркнул Гончарук.

В то же время он назвал манипуляциями высказывания каких-либо версий до официального выяснения причин авиакатастрофы.

«Давайте не будем распространять сейчас слухи. Расследование будет проводиться многими группами. Внутри Ирана будут работать официальные органы этого государства, и мы, конечно, уже подали необходимые ходатайства для того, чтобы присоединиться к этому расследованию на территории Ирана. Конечно, проведение расследования прежде всего должно происходить на месте трагедии», - рассказал Гончарук.

Он добавил, что по поручению Президента Владимира Зеленского в Украине также будет возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет выяснено, были ли предприняты все необходимые меры безопасности.

«Но официально о конфигурации проведения этого расследования, я думаю, мы сообщим позже. Сейчас проходят консультации, официальные процедуры для того, чтобы договориться с третьими сторонами, собственно, с иранской стороной об этой конфигурации», - добавил Премьер-министр Украины.

Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что к проведению расследования должны быть обязательно привлечены страны, граждане которых стали жертвами этой авиакатастрофы.

«Более того, я хотел бы обратить внимание, что должны быть привлечены специалисты именно компании Boeing, которой принадлежит производство самолета, и они должны быть привлечены к работе этой комиссии», - добавил Данилов.

Как сообщал Укринформ, в среду, 8 января, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев.

По данным СНБО, на борту самолета было 177 человек: 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также, по данным МИД Украины, среди погибших - граждане Ирана (82 человека), Канады (63), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (4), Великобритании (3).

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование авиакатастрофы.


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Ключевые слова: Происшествия, Украина, Иран,
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