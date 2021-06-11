Украденный скутер «подарил» сыну житель Рудного

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Рудном мужчина украл в одном из дворов скутер и подарил его своему сыну. Об этом случае рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Управление полиции города Рудного поступило заявление от гражданки К. о том, что неустановленное лицо со двора дома угнало скутер марки «Racer», стоимостью 300 тысяч тенге. Также в социальных сетях распространились кадры с места происшествия, где были запечатлены мужчина и малолетний ребёнок. Данный факт зарегистрирован по ст. 188 Уголовного кодекса «Кража».

«Сотрудниками отдела криминальной полиции УП Рудного в течение дня после проведения оперативно-розыскных мероприятий преступление было раскрыто.

Установлено, что 7 июня 32-летний местный житель, находясь во дворе дома номер 45 по улице Качарской, заприметил скутер марки «Racer». Ночью угнал данный транспорт с площадки и отогнал его в автогаражное общество, где показал 11-летнему сыну свой «подарок». Затем под предлогом того, что в баке закончился бензин и заберут они его завтра, скутер оставили сторожу»,- рассказали подробности в полиции.

В настоящее время скутер возвращен владелице. Расследование продолжается.