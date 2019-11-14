Украденный скот на сумму более 28 млн тенге вернули полицейские восточноказахстанцам

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции области состоялась рабочая встреча между представителями Министерства внутренних дел и Министерства сельского хозяйства, в ходе которой были подняты вопросы предупреждения, пресечения и раскрытия краж скота и пути их решения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

На диалоговой площадке выступили представители правоохранительных и надзорных органов, пограничных служб, представитель Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» по ВКО, представители государственных органов, а также ветеринарных организаций и представители общественности.

Стоит отметить, что за 10 месяцев т.г. на территории ВКО задержано 119 воров-скотокрадов, в том числе 6 групп, промышлявшие кражами скота, раскрыто более 100 краж скота, из них 21 тяжкая. Возмещено свыше 28 464 695 млн тенге ущерба потерпевшим.

Первый заместитель начальника ДП ВКО полковник полиции Джанболат Калетаев подчеркнул актуальность поднятых вопросов в свете Послания Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

«Наиболее остро стоит вопрос кражи скота, поскольку в сельской местности скот является одним из основных источников дохода граждан. Противодействие кражам является одной из насущных проблем, решение которой требует усилий не только полиции, но и всех государственных органов, а также общественности», - сказал Д. Калетаев.

В ходе встречи участниками поднимались актуальные вопросы, в частности, по словам страж порядка, особенно тяжелой остается ситуация в приграничных областях. Зачастую владельцы и руководители хозяйств игнорируют правовую базу органов местного самоуправления и не организовывают учет, таврирование, биркование и паспортизацию скота, что в результате способствует увеличению фактов кражи.

«На территории области зарегистрировано более 3 млн сельскохозяйственных животных. Работой по идентификации, биркованию и таврированию охвачено только 2 млн 971 тысячи голов скота, то есть более 360 тысяч голов скота остаются неучтенными», - отметили стражи порядка.

Кроме того, по мнению полицейских, одной из основных причин краж скота остается недостаточная организация коллективного выпаса. Владельцы скота, не желая платить пастухам, по-прежнему продолжают практиковать безнадзорный выпас скота, что и приводит к его утери и кражам.

Так, с начала года с вольного выпаса совершено 169 краж, кроме этого зарегистрировано 179 фактов утерь скота, более 480 голов скота найдены и возвращены потерпевшим.

После детального обсуждения проблем Джанболат Калетаев подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена. И аналогичные круглые столы с участием представителей МВД и МСХ РК будут организованы в Абайском, Аягозском и Шемонаихинском районах.

По итогам круглого стола присутствующие сошлись во мнении рассмотреть возможность совершенствования действующего законодательства, в частности отнесения некоторых частей ст. 406 (нарушение законодательства ветеринарии) к подведомственности полиции.

Одной из причин, способствующих совершению краж скота, является несвоевременный учет поголовья. Также имеют место факты расхождений данных в книгах учета скота и базе ИЖС, факты отсутствия ветеринарных паспортов, так как владельцы регистрируют скот несвоевременно.

Полицейские отметили, что в этом году по области отмечается тенденция снижения количества краж скота на 25%. И работа в этом направлении будет продолжена.