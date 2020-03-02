Украденный скот на пять млн тенге вернули хозяевам в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Полицейские Восточного Казахстана вернули хозяевам украденный скот на общую сумму 5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В период оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад» выявлено и зарегистрировано 8 фактов краж скота, все похищенные 19 голов скота возвращены владельцам. Раскрыто 27 ранее совершенных краж скота, в том числе 6 тяжких, 15 из категории «прошлых лет», найдено и возвращено законным владельцам более 100 голов скота, на сумму свыше 5 млн тенге.

«Так, у жителя Урджарского района неизвестный с пастбища расположенный в 5 км. от села Кызылбулак в конце ноября прошлого года тайно похитили лошадь. На протяжении нескольких месяцев мужчина пытался самостоятельно искать похищенное имущество и обратился буквально на днях. Полиции удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 54-летний житель соседнего села, ранее неоднократно привлекавшийся к аналогичным преступлениям. Начато досудебное расследование», — пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

Кроме того, для проведения поисковых мероприятий по розыску утерянного и похищенного скота, а также выявления и пресечения фактов браконьерства сотрудниками департамента полиции ВКО инициирована поисковая работа с привлечением воздушного транспорта.

Напомним, что в период с 24 по 28 февраля 2020 года на территории области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Скотокрад». Цель ОПМ профилактика кражи скота, выявление лиц причастных к совершению краж скота, их задержанию и привлечению к ответственности.