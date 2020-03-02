+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 9 °С
USD 381.23 EUR 422.29
RUB 5.73 CNY 54.75
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Украденный скот на пять млн тенге вернули хозяевам в ВКО

2 Марта 2020 21:40
Поделиться:
Украденный скот на пять млн тенге вернули хозяевам в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Полицейские Восточного Казахстана вернули хозяевам украденный скот на общую сумму 5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

Новости по теме
Какие запрещенные предметы носят в сумках и карманах павлодарцы
В Казахстане задержали 80 человек за попытку провести несанкционированные митинги День благодарности: акмолинские полицейские навестили семьи погибших коллег Как девушка-полицейский прошла путь от рядового до полковника

В период оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад» выявлено и зарегистрировано 8 фактов краж скота, все похищенные 19 голов скота возвращены владельцам. Раскрыто 27 ранее совершенных краж скота, в том числе 6 тяжких, 15 из категории «прошлых лет», найдено и возвращено законным владельцам более 100 голов скота, на сумму свыше 5 млн тенге.

«Так, у жителя Урджарского района неизвестный с пастбища расположенный в 5 км. от села Кызылбулак в конце ноября прошлого года тайно похитили лошадь. На протяжении нескольких месяцев мужчина пытался самостоятельно искать похищенное имущество и обратился буквально на днях. Полиции удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 54-летний житель соседнего села, ранее неоднократно привлекавшийся к аналогичным преступлениям. Начато досудебное расследование», — пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

Кроме того, для проведения поисковых мероприятий по розыску утерянного и похищенного скота, а также выявления и пресечения фактов браконьерства сотрудниками департамента полиции ВКО инициирована поисковая работа с привлечением воздушного транспорта.

Напомним, что в период с 24 по 28 февраля 2020 года на территории области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Скотокрад». Цель ОПМ профилактика кражи скота, выявление лиц причастных к совершению краж скота, их задержанию и привлечению к ответственности.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив