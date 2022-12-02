Украденный скот на 5 млн тенге вернули владельцам полицейские ВКО

2 Декабря 2022, 21:45

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Украденный скот на 5 млн тенге вернули владельцам полицейские ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На территории Восточно-Казахстанской области с 28 по 30 ноября сотрудники полиции провели республиканское ОПМ «Скотокрад», направленное на выявление лиц, причастных к совершению краж скота, их задержанию и привлечению к уголовной ответственности. За два дня сотрудники криминальной полиции раскрыли 10 фактов ранее совершенных скотокрадств, одно из которых тяжкой категории. Полицейские вернули владельцам 19 животных на сумму свыше пяти миллионов тенге.

Помимо этого, стражи порядка совместно с территориальными службами ветеринарии проверили более 400 машин, перевозящих скот и мясную продукцию. Проверка коснулась и крестьянских хозяйств, отгонных точек и мест реализации скота и мясной продукции. Выявлено 35 правонарушений в области ветеринарии (ст. 406КоАП РК), в том числе 22 за перевозку домашнего скота или мяса без соответствующих документов.

Всего за 48 часов проводимого ОПМ к ответственности за выпас скота привлечено более 80 владельцев.

Фото: polisia.kz