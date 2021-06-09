Украденные деньги закопал во дворе житель Шемонаихи

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Украденные 400 тысяч тенге закопал во дворе житель Шемонаихи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

17 мая около 08:00 часов на оперативный канал «102» Шемонаихинского РОВД с заявлением обратилась 60-летняя жительница города. Женщина сообщила, что неизвестные лица путем подбора ключа и взлома второй двери проникли в принадлежащий ей магазин, расположенный в г. Шемонаихе, откуда похитили 390 тысяч 400 тенге и видеорегистратор.

На месте происшествия экспертом-криминалистом были обнаружены следы рук. Полицейские, детально изучив образцы, начали их проверять по имеющимся в полиции базам данных. В результате стражи порядка установили, что обнаруженные на месте преступления следы совпадают с дактилоскопической картой 18-летнего жителя г. Шемонаиха, ранее судимого за аналогичное преступление.

После того, как личность была установлена, оперативники незамедлительно задержали подозреваемого. В ходе разбирательств, стражи порядка выяснили, что злоумышленник нуждался в деньгах для починки автомобиля, который он приобрел недавно. Юноша решил украсть денежные средства в магазине, где ворует уже не впервые. Реализовав задуманное, мужчина незаконную «добычу» закопал во дворе своего дома, так как он не смог бы объяснить родным происхождения крупной суммы.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 188 ч.3 УК РК «Кража«. Имеются признательные показания. Похищенное изъято частично.

