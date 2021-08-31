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Украденную банковскую карту вернули пенсионерке в Костанайской области

31 Августа 2021 14:05
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Украденную банковскую карту вернули пенсионерке в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ -Аулиекольские полицейские задержали подозреваемого в краже банковской карты пенсионерки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

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В дежурную часть отдела полиции Аулиекольского района поступило заявление от 66-летней жительницы села Аулиеколь.

«Женщина рассказала, что в магазине на кассе у нее похитили банковскую карту. На счету находилась сумма более 25 тысяч тенге, - рассказали в ведомстве. — В течение одного часа в ходе оперативно-розыскных мероприятий дознавателем майором полиции Асланом Байтугаевым и старшим оперуполномоченным капитаном полиции Еркеном Ильясовым преступление было оперативно раскрыто. Похититель полицейскими был установлен по камере видеонаблюдения».
Им оказался 46-летний местный житель, ранее судимый за кражу, он был задержан дома. Как выяснилось, пока женщина отвлеклась, мужчина незаметно украл карту с прилавка.
Похищенная карточка была изъята и возвращена владелице. Женщина обратилась с благодарственным письмом в адрес начальника отдела полиции Аулиекольского района.
В полиции отмечают, что Еркен Ильясов не в первый раз раскрывает преступления по горячим следам. В июле этого года полицейский совместно со следователем Ерболом Муратовым вернули женщине утерянный кошелек в такси, в котором находились документы и денежные средства.


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#Костанайская область   #МВД РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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