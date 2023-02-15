Украденное из магазина во время январских событий оружие нашли в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Украденный из оружейного магазина Алматы карабин и газовый пистолет нашли в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

В Жамбылской области продолжается работа по изъятию похищенного и находящегося в незаконном обороте оружия. Очередной тайник обнаружили в Таразе 12 февраля сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области.

В массиве Арай стражи порядка обнаружили нарезной карабин Benelli Argo-E, калибра 308Win, похищенный в январе 2022 года из оружейного магазина Алматы, а также газовый пистолет SM Action калибра 9 мм с 1 патроном.

«По данному факту назначена судебно-баллистическая экспертиза. Ведется досудебное расследование по статье 287 ч. 3 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств». В ходе оперативно-розыскных мероприятий наши сотрудники продолжают выявлять и обезвреживать схроны оружия», – сказал начальник УПН ДП Алим Бажикбаев.

Фото: polisia.kz