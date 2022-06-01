1 Июня 2022 21:39

Уклоняющихся от уплаты штрафов водителей в Атырау выявляет «Сергек»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атыраускими полицейскими с начала года выявлено около 500 водителей, уклоняющихся от уплаты штрафов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 по 31 мая на территории города Атырау сотрудники патрульной полиции выявили более 130 водителей с неоплаченными штрафами за различные нарушения. Все машины были установлены с помощью аппаратно-программного комплекса «Сергек» при превышении скорости, невыполнении требований дорожных знаков, нарушении правил проезда на запрещающий знак светофора», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

В полиции привели пример. 28 мая на улице Курмангазы сотрудниками патрульной полиции была остановлена автомашина марки «ВАЗ- 2110», зарегистрированная в РФ. При проверке установлено, что у водителя автомобиля имеется 21 неоплаченный штраф на сумму 324 695 тенге. Автомобиль 53-летнего водителя был припаркован на спецстоянке в соответствии со статьей 785 КоАП РК.

Всего с начала года около 500 машин, владельцы которых уклонялись от уплаты штрафов, припаркованы на спецстоянке.