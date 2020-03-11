Уклонявшуюся от карантина казахстанку убедили вернуться - Минздрав РК
НУР-СУЛТАН - В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали информацию о жительнице Жамбылской области, уклоняющейся от карантина по коронавирусу, передает МИА «Казинформ».
«В социальных сетях и мессенджерах появилась информация об уклоняющейся от пребывания в карантине жительнице Жамбылской области гражданке Т. Соответствующая информация поступила в управление здравоохранения Жамбылской области 8 марта т.г. В течение двух часов с ней была установлена связь, проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения карантинного режима в соответствии с законодательством РК. 8 марта медицинскими работниками гражданка Т. была помещена на 14-дневный карантин. На сегодняшний день ее состояние удовлетворительное, температуры и других клинических признаков заболеваний не наблюдается», - сообщается на официальной странице МЗ РК в Facebook.
В ведомстве напомнили, что во время карантина, который длится 14 дней, не разрешается покидать место карантинизации. За нарушение режима предусмотрена административная ответственность.
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