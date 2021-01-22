Уклонявшийся от общественных работ житель Степногорска арестован

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Жителю города Степногорска было заменено наказание: из-за уклонения от работы он получит семь суток ареста вместо общественных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

Изначально житель Степногорска получил за мелкое хищение 40 часов общественных работ. Встав на учет отдела службы пробации, подучетный раскаивался в содеянном: в магазине заправочной станции украл для детей сладости. Мужчина работал сборщиком мебели в одном из ИП города, имел небольшую, но стабильную зарплату. После того, как по решению суда его привлекли к общественным работам, он был распределен разнорабочим в городское ЖКХ.

«При выполнении общественных работ осужденные освобождаются от основной работы или учебы. Первые несколько дней мужчина исправно трудился в ЖКХ и даже расположил к себе людей. Потом стал ссылаться то на сильную занятость на работе, получая освобождение, то на необходимость нахождения с детьми», - пояснила пресс-секретарь ДУИС по Акмолинской области Ирина Горнова.

Через две недели выяснилось, что многодетный отец не появлялся ни на основной работе, ни на общественной. Из 40 часов общественных работ отработал 12. На замечания сотрудников пробации о невыходе на работу категорически отказался от исполнения приговора Степногорского городского суда касаемо отработки оставшихся часов общественных работ.

По внесению представления службой пробации степногорский городской суд вынес решение и неотбытую часть наказания мужчине заменили на арест сроком на 7 суток.

Как добавили в ведомстве, за 12 месяцев 2020 года общественные работы заменены на арест в отношении 13 осужденных.