Уклонился от уплаты 340 млн тенге - преступную схему регистрации авто из Южной Кореи пресекли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы пресекла преступную схему регистрации авто из Южной Кореи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как проинформировали в управлении по борьбе с организованной преступностью, в этой схеме фигурируют сотрудники СпецЦОНа, относящегося к НАО «Правительство для граждан», а также гр. К., поставивший на поток ввоз автомашин из Южной Кореи. – «Установлено, что гр. К., вступив в преступный сговор с сотрудниками СпецЦОНа, вносил ложные сведения в документы, являющиеся основанием для регистрации транспортных средств в Республике Казахстан. Вследствие указанных противоправных действий фигурант уклонился от уплаты установленных платежей за первичную государственную регистрацию в размере свыше 340 млн тенге. По такой преступной схеме ввезено и поставлено на учет 250 автомашин», – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции города Алматы Жанат Нургалиев.

Спикер также отметил, что уголовное дело по ст. 385 УК РК расследуется управлением дознания ДП Алматы.