Укладку асфальта в дождь прокомментировали в акимате Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в минувшие выходные социальные сети облетело видео с дорожными работами под дождем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На возмущение жителей ответили в городском акимате. По данным госоргана, асфальт по улице Ауэзова, где и было снято видео, не укладывали. Наоборот, демонтировали покрытие для последующих работ.

«На 3-е сентября подрядной организацией ТОО «Грандо» планировалось проведение ямочного ремонта по улице Ауэзова в целях обеспечения безопасности дорожного движения транспортных средств. В связи с чем заблаговременно приняты меры по заготовке асфальтобетонной смеси для выполнения работ. В ходе проведения работ погодные условия изменились. Из-за дождя дорожные работы в черте Петропавловска приостановлены контролируемыми органами. Однако подрядная организация в целях выработки поставленной на объект смеси продолжила работы. Понимая, что дорога не будет принята, организация провела демонтаж уложенной смеси», - прокомментировали в горакимате.

В Петропавловске уже есть практика не принимать дороги. В начале августа аким города Серик Мухамедиев сообщал, что не приняли три участка: по улицам Пржевальского, 314-й стрелковой дивизии и Батыр Баяна - из-за низкого качества работ.

В этом году в городе ремонтируют рекордное за последние годы количество улиц.