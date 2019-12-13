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Указом Главы государства 32 сотрудникам ОВД  присуждены госнаграды

13 Декабря 2019 12:29
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Указом Главы государства 32 сотрудникам ОВД  присуждены госнаграды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - В канун праздника Дня независимости Главой государства подписан Указ о награждении государственными наградами 32 сотрудников органов внутренних дел. Также руководством Правительства отмечены заслуги 8-ми полицейских. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

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Церемония награждения состоялась в Министерстве внутренних дел.

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка министром внутренних дел ко Дню независимости также поощрено 540 военнослужащих и сотрудников МВД.

На праздничном торжественном собрании министр Ерлан Тургумбаев напомнил слова Главы государства Касым-Жомарта Токаева о том, что за годы под руководством Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева наша страна превратилась в стабильное и авторитетное в мире государство.

Вместе с тем, подчеркнул министр, безопасность и правопорядок в стране зависит от работы полиции, усилия каждого сотрудника должны быть направлены на решительное противостояние преступности и любым нарушениям закона. Также важной задачей является построение качественно новых отношений между населением и полицией, сближение и повышение уровня доверия граждан к органам внутренних дел.


«Уверен, что личный состав органов внутренних дел будет и впредь образцово и самоотверженно исполнять свой служебный долг, обеспечивая правопорядок и безопасность граждан» - отметил Ерлан Тургумбаев.

В преддверии Дня независимости Казахстана особые слова благодарности министр выразил ветеранам. Он сообщил, что сегодня, в условиях повышенных требований к полиции со стороны общества и государства, их жизненный и практический опыт неоценим.

По завершению торжественной части мероприятия для сотрудников, ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии, а также приглашенных гостей состоялся праздничный концерт.


За годы независимости Казахстана за образцовое исполнение служебного долга, мужество и отвагу 1340 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии удостоены государственных наград, из них 131 – посмертно.

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Ключевые слова: МВД РК,
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