У Казахстана второе «золото» этапа Кубка мира по артистическому плаванию

Команда Казахстана по артистическому плаванию завоевала вторую золотую медаль этапа Кубка мира в Маркеме (Канада), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

Ее автором стал Виктор Друзин. Он выиграл произвольную программу в соло выступлениях. За свое выступление он получил 193.7938 балла.

Второе место занял Филиппо Пелати (Италия) — 186.1168. Деннис Бонею (Испания) показал третий результат — 185.8751.

Ранее сообщалось, что Эдуард Ким выиграл техническую программу.