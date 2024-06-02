РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:37, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    У Казахстана второе «золото» этапа Кубка мира по артистическому плаванию

    спорт
    Фото: Минтуризма и с порта РК

    Команда Казахстана по артистическому плаванию завоевала вторую золотую медаль этапа Кубка мира в Маркеме (Канада), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    Ее автором стал Виктор Друзин. Он выиграл произвольную программу в соло выступлениях. За свое выступление он получил 193.7938 балла.

    Второе место занял Филиппо Пелати (Италия) — 186.1168. Деннис Бонею (Испания) показал третий результат — 185.8751.

    Ранее сообщалось, что Эдуард Ким выиграл техническую программу.

    Теги:
    Спорт Плавание спортсмены Казахстана
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!