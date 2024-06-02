10:37, 02 Июнь 2024 | GMT +6
У Казахстана второе «золото» этапа Кубка мира по артистическому плаванию
Команда Казахстана по артистическому плаванию завоевала вторую золотую медаль этапа Кубка мира в Маркеме (Канада), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.
Ее автором стал Виктор Друзин. Он выиграл произвольную программу в соло выступлениях. За свое выступление он получил 193.7938 балла.
Второе место занял Филиппо Пелати (Италия) — 186.1168. Деннис Бонею (Испания) показал третий результат — 185.8751.
Ранее сообщалось, что Эдуард Ким выиграл техническую программу.