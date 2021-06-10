Указ Президента станет катализатором процессов, направленных на обеспечение прав инвалидов – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указ Президента «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека» станет катализатором существующих процессов, направленных на обеспечение прав людей с инвалидностью. Таким мнением с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился руководитель Комиссии по правам людей с инвалидностью имени Кайрата Иманалиева Вениамин Алаев.

«В целом я позитивно оцениваю издание подобного Указа. Я рад, что в него вошли права человека в отношении людей с инвалидностью. Надеюсь, он станет катализатором уже существующих процессов направленных на обеспечение прав людей с инвалидностью. В стране права людей с инвалидностью все еще нарушаются, поэтому сейчас о наших правах заявляют с еще большей интенсивностью. Активисты и эксперты с инвалидностью все чаще приглашаются в рабочие группы в частности при Мажилисе, Сенате, Минтруда, где наши представители вносят множество предложений», - отметил Вениамин Алаев.

В настоящее время, по его словам, в стране продолжают корректировать законы для соответствия Конвенции о правах людей с инвалидностью ООН. Вносятся десятки поправок улучшающих права людей с инвалидностью.

«Важно, чтобы процесс не останавливался, но что ещё более важно, чтобы законы исполнялись. Конвенция о правах людей с инвалидностью ООН была ратифицирована в 2015 году. Многие рассчитывали, что жизнь людей с инвалидностью сразу улучшится, но это как мы видим длительный процесс», - прокомментировал эксперт.

Вениамин Алаев отметил, что сейчас с нетерпением ожидает ратификацию Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов.

«Он позволит гражданам с инвалидностью исчерпавшим все возможности защиты своих прав в стране, обращаться напрямую в Комитет ООН по правам людей с инвалидностью. Полагаю, что Указ дает нам дополнительную уверенность в завершении этого процесса», - добавил руководитель Комиссии по правам людей с инвалидностью имени Кайрата Иманалиева Вениамин Алаев.

Напомним, Глава государства подписал Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека».