Уиткофф и Кушнер намерены посетить Москву и Киев 5–6 сентября

Американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, подтвердил, что его представитель Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер едут с новой миссией в Россию, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Они демонстрируют замечательную работу. И мы направили их, чтобы посмотреть, можем ли мы чего-то добиться. И может быть хороший шанс, что мы это сделаем», — заявил Трамп, комментируя усилия по урегулированию на Украине.

Он охарактеризовал Уиткоффа и Кушнера как «двух замечательных переговорщиков».

Ранее источник ТАСС сообщал, что Уиткофф и Кушнер намерены совершить поездки в Москву и Киев 5–6 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль проинформирует о контактах российской стороны с американскими переговорщиками, когда они состоятся.