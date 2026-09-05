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    Уиткофф и Кушнер намерены посетить Москву и Киев 5–6 сентября

    Американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, подтвердил, что его представитель Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер едут с новой миссией в Россию, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер
    Фото: © Александр Казаков/ ТАСС

    — Они демонстрируют замечательную работу. И мы направили их, чтобы посмотреть, можем ли мы чего-то добиться. И может быть хороший шанс, что мы это сделаем», — заявил Трамп, комментируя усилия по урегулированию на Украине. 

    Он охарактеризовал Уиткоффа и Кушнера как «двух замечательных переговорщиков».

    Ранее источник ТАСС сообщал, что Уиткофф и Кушнер намерены совершить поездки в Москву и Киев 5–6 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль проинформирует о контактах российской стороны с американскими переговорщиками, когда они состоятся.

    Украина В мире Политика Мировые новости Россия США
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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