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Ухудшится ли эпидситуация в стране - прогноз озвучили в Минздраве

13 Января 2021 18:10
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Ухудшится ли эпидситуация в стране - прогноз озвучили в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов озвучил прогноз по эпидемиологической ситуации на ближайший месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На самом деле сейчас говорить о прогнозе на конец января - начало февраля в цифровом соотношении - это необходимо учитывать тот факт, что распространение инфекции у нас на данный момент неравномерное по регионам. Есть регионы, которые относительно на данное время находятся в «зеленой» зоне, где регистрация весьма низкая. Как вы знаете, нами разработана матрица эпидситуации не только областных, но и районных центров. У нас даже в некоторых областных регионах есть разница по показателям. Мы сейчас в этом направлении работаем, чтобы вводить те или иные ограничительные мероприятия локально, очагово по тем регионам и районам, где выявляется большой рост регистрации», - сказал Ерлан Киясов, отвечая на вопросы журналистов во время онлайн-брифинга в СЦК.

Также он ответил на вопрос, ожидается ли все-таки ухудшение эпидемиологической ситуации в стране.

«Не могу сказать, что ожидаем. Прогнозируем возможное ухудшение ситуации в отдельных регионах», - заявил Ерлан Киясов.

В Минздраве также заявили о том, что Казахстан находится в стадии развития второй волны коронавирусной инфекции.


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#Минздрав РК   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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