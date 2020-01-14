Ухудшение погоды в СКО: закрыт участок дороги

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за ухудшения погодных условий закрыли участок дороги от села Чистополье района им. Г.Мусрепова до границы Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 14:30 в связи с ухудшением погодных условий (выпадение осадков, ограничение видимости) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург-Алматы» км 855-856 для всех видов транспорта», - говорится в сообщении, распространенном службой спасения через мобильное приложение «Darmen».

Штормовое предупреждение жители региона получают несколько дней подряд. Непогода – метель и юго-западный, западный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду – ожидаются и 15 января. По прогнозам, распространяемым через погодные информеры, в ближайшие выходные в области ожидается повышение температуры воздуха до 0 – плюс 1 градуса.