Ухудшение погоды: областные автодороги закрывают в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Из-за ухудшения погоды закрыты 12 автодорог в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с ухудшением погоды полицейские области просят водителей воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. С 17:00 часов в области закрыты для проезда всех видов автотранспорта 12 автодорог областного значения: а/д Адаевка-Уркаш-Аралколь 0-110 км, а/д Торгай-Шили-Аралколь 0-182 км, а/д Караменды-Раздольное-Аралколь 0-163 км, а/д Житикара-Камысты-Ливановка 1,1-4, 7-48, 56-73 км, а/д Лисаковск-Каиндыколь-Арка 16-87 км, а/д Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка 0-106 км, а/д Рудный-Качары-Федоровка 0-82 км, а/д Айет-Варваринское-граница области 0-40 км, а/д Тобол-Айет-Красносельское-Набережное 0-45 км», - сообщили в полиции.

Закрыты также автодороги Аулиеколь-Диевка-Косагал-Раздольное до 130 километра и Аулиеколь-Жалдама до 257 километра, а также автодорога Аркалык-Торгай.

Полиция еще раз напоминает о мерах безопасности на дорогах.

«В ночь с 11 на 12 февраля ожидается снегопад и гололед, что создает неблагоприятные условия для всех участников дорожного движения. Для недопущения дорожно-транспортных происшествий и других чрезвычайных ситуаций на дороге, водителям необходимо быть внимательными при управлении автомобилем, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий и состояния дорожного полотна. Перед выездом за пределы населенных пунктов тщательно проверять техническое состояние автомобиля», - отметил сотрудник административной полиции Саят Бейсембин.

В ведомстве также напомнили, что с начала года на территории Костанайской области уже зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек погибли и 18 получили ранения различной степени тяжести.