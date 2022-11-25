Ухудшение погоды: астанчан просят воздержаться от поездок за город

25 Ноября 2022, 18:07

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, в выходные дни в столице ожидаются метель, гололед и понижение температуры. Спасатели просят жителей воздержаться от поездок за город, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

По данным синоптиков РГП «Казгидромет», 26 и 27 ноября в Астане ожидается понижение температуры воздуха днем до 22-24 мороза, ночью – до 30-32 градусов ниже нуля.

Сегодня, 25 ноября, в городе наблюдается метель, сильные осадки и порывистый ветер.

В связи с ухудшением погодных условий, ограничением видимости, понижением температуры воздуха департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны рекомендует жителям и гостям столицы следить за метеорологическими сводками об изменениях погоды и введенных ограничениях (в том числе посредством приложения Darmen), воздержаться от поездок за пределы города, быть бдительными.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону «112».

Фото:gov.kz