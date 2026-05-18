Ухудшение погоды ожидается 19 мая в Казахстане

Прогноз погоды по Казахстану на 19 мая представили в «Казгидромете». Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов страны, передает агентство Kazinform.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, в центре области порывы 15-20, временами 25 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане 19 мая ожидается ветер северо-восточный с порывами до 15-20 м/с.

В Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, град. Ветер на юго-западе и северо-востоке, в горных районах области порывы ветра будут достигать 23-28 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе 19 мая утром и днем ожидаются дождь, гроза, град.

В Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер днем на западе и севере области с порывами 15-20 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер на севере, юге, востоке области с порывами до 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки до трех градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 19 мая ожидается ветер северо-западный днем, порывы 15-18 м/с.

В Костанайской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер на западе и юге области, порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидаются дождь, днем на востоке области временами сильный дождь. На юге, востоке, в центре области гроза, пыльная буря. Днем на востоке области град. Ветер ночью и днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность на западе, в центре области. В Кызылорде 19 мая утром и днем ожидаются дождь, гроза, пыльная буря. Ветер восточный утром и днем, порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер на западе и юге региона, порывы 15-20 м/с. На севере, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 19 мая ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер на западе, севере и юге региона, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане 19 мая ожидается ветер, порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер на юге, востоке и в центре региона, порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области заморозки до двух градусов. На востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на западный, на севере, юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с, днем на востоке области временами 25 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве 19 мая ожидается ветер западный, порывы до 18 м/с. В Алматы, в Медеуском и Бостандыкском районах 19 мая днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный временами, порывы 18 м/с.

В Павлодарской области ожидаются заморозки до трех градусов. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре 19 мая высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на юге области небольшой дождь. Днем на севере, юге, востоке области пыльная буря. Ветер на севере, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау 19 мая ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем, порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, град, утром и днем в горных и предгорных районах области временами сильный дождь. На севере области пыльная буря. Ветер на западе, севере, в горных и предгорных районах области с порывами до 23 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ожидаются гроза, днем временами сильный дождь. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане 19 мая ожидаются временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается пыльная буря. Ветер ночью на юге и в центре региона, порывы 15-20 м/с. На юге, в центре временами 23 м/с. На западе, севере, востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 19 мая ожидается ветер восточный, днем порывы будут достигать 15-18 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидаются заморозки до двух градусов. На севере, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем на западе, севере, востоке области пыльная буря. Ветер на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске 19 мая ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. На западе, в центре области туман. Ветер на северо-востоке области, порывы 15-20 м/с. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау 19 мая ожидаются дождь, гроза, туман.

В Туркестанской области в связи с прогнозируемыми дождями (временами сильными) в период с 19 по 21 мая в горных и предгорных районах ожидаются подъемы уровней воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления.

Ранее синоптики сообщали, что жаркое лето с дождями ожидается в Казахстане.