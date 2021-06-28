Ухудшение эпидситуации в столице: главный санврач обратилась к жителям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санврач Нур-Султана Сархат Бейсенова обратилась к жителям из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До сих пор мы исходили из того, что прививка — личное дело каждого, и каждый решает сам, заботится о своем здоровье. Это действительно так, но ровно до тех пор, пока вы не вышли из дома, не пришли на работу, не вступили в контакт с другими людьми. Как показывает статистика, сейчас большинство заболевших - это работающие люди, активно пользующиеся общественным транспортом и посещающие места массового скопления людей: торговые центры, развлекательные и культурные учреждения, бары и рестораны. Именно работающее население обеспечивает основной прирост заболеваний. Именно поэтому нужна надежная защита организма. И она есть – это вакцинация», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Также она напомнила о запрете массовых мероприятий в городе.

«Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь, прекратить гибель людей. Прошу понять правильно и поддержать это необходимое и ответственное решение. Наряду с вакцинацией очень важно придерживаться проверенных профилактических мер, таких как соблюдение социальной дистанции, ношение защитных масок, соблюдение гигиены рук и не посещать места массового скопления людей. А самое главное не участвовать и не проводить массовые и коллективные мероприятия», - отметила главный санврач Нур-Султана.

Ранее сообщалось, что с 11 июня наблюдается рост регистрации случаев в городе, за последнюю неделю количество заболевших в сутки увеличилось с 350 до 620 случаев, соответственно, недельный интенсивный показатель увеличился в 2,8 раза.









Акбота Кузекбай