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Ухудшение эпидситуации – в каких случаях могут ввести жесткий карантин
22 Июля 2022 15:53

Ухудшение эпидситуации – в каких случаях могут ввести жесткий карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В случае перехода в «красную» зону по эпидситуации возможно возобновят систему Ashyq, а также ограничительные мероприятия. Об этом заявили в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рассматривается ли введение жесткого локдауна, задали вопрос во время пресс-конференции в СЦК.

«Вопрос введения жесткого карантина будет рассмотрен в случае перехода того или иного региона в «красную» зону согласно матрице. На сегодня только один регион – Нур-Султан находится в «желтой» зоне. Когда регион в «желтой» зоне, то введение каких-то жестких ограничительных мер с нагрузкой на бизнес не предусмотрено», - сказала Роза Кожапова, отвечая на вопросы журналистов.

«В случае перехода региона в «красную» зону, возможно, будет вводиться и система Ashyq и ограничительные мероприятия в два этапа. Но эти мероприятия находятся на стадии обсуждения с НПП «Атамекен», - заявила Р. Кожапова.

Все решения, по словам руководителя управления Минздрава, будут приниматься по результатам рассмотрения на Межведомственной комиссии.

Ранее сообщалось, что в Казахстане заболеваемость коронавирусом выросла в 3,2 раза.


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Автор:
Корреспондент

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