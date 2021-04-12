Ухудшение эпидситуации отмечается в апреле - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В апреле текущего года отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. Так, за 11 дней апреля зарегистрировано 24 955 случаев КВИ по сравнению с аналогичным периодом марта. Отмечается рост заболеваемости в три раза. В сутки регистрируется до 2 800 больных. Рост заболеваемости отмечается во всех регионах Казахстана, за исключением Костанайской и Туркестанской областей», - сообщил министр здравоохранения в ходе заседания Правительства.

При этом 61% заболеваемости по стране приходится на три региона - Нур-Султан, Алматы, Алматинскую область.

Ранее министр сообщил, что согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации Казахстан на протяжении 12 дней находится в «красной» зоне. В «красной» зоне находятся 8 регионов - города Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Алматинская, Акмолинская, Карагандинская, Актюбинская области.