Ухудшается эпидситуация в Мангистауской области

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки в регионе заразились коронавирусной инфекцией 200 человек. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Большая часть заболевших - жители города Актау. В Актау зарегистрирован 91 случай. В Жанаозене - 19, Тупкараганском районе – 14, в Каракиянском районе – три, в Мангистауском районе – шесть, в Бейнеуском районе – 22, в Мунайлинском районе - 45 случаев.

Пациентов, обратившихся с жалобами – 156 (78,0%), без жалоб - 44 (22%) случая.

«Эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается. За последние две недели зарегистрировано 690 случаев заражения коронавирусом. Сейчас готовится специальное постановление по усилению карантинных мер. За последние сутки в регионе коронавирусом заразились 200 человек. Из 200 зарегистрированных больных госпитализировано 17, в домашних условиях лечатся 183. Если количество больных, находящихся в стационарах, на 1 января составляло 23 человека, на сегодняшний день их количество увеличилось до 99 человек, то есть в четыре раза. Из них 56 человек подключены к кислородным концентраторам», - рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев.

Единственный способ защититься от коронавируса - это вакцинация. В настоящее время в области первым компонентом вакцины охвачено 193 679 человек (49,9%), вторым компонентом -176 439 человек (45,4%).

На сегодняшний день ревакцинировано 11 432 человека.

Напомним, Мангистауская область находится в «красной зоне».