Уход за ребенком-инвалидом – на какую поддержку от государства вправе рассчитывать опекун

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о государственных мерах поддержки родителей или опекунов по уходу за ребенком с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Специальные социальные услуги осуществляются социальными работниками лицу (семье), находящемуся в трудной жизненной ситуации для преодоления возникших социальных проблем в условиях стационара, полустационара, ухода на дому и временного пребывания в центрах социальной адаптации. При этом социальный работник, оказывающий специальные социальные услуги, обязан обладать соответствующими теоретическими и практическими знаниями в области своей профессиональной компетенции», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос .

По его словам, в целях сохранения ребенка в семье и предоставления возможности родителям работать, по аналогии с детским садом, функционируют полустационары, в которых время пребывания составляет от 4 до 10 часов.

За последние 5 лет количество отделений полустационарного типа, в том числе отделений дневного пребывания возросло на 62% (в 2015 г. – 71 ед., в 2020 г. – 114 ед.).

«Кроме того, в трудовой стаж для назначения пенсионных выплат по возрасту и в стаж участия в пенсионной системе при назначении базовой пенсии засчитываются периоды ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет и за инвалидом 1 группы. Вместе с тем, Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разрабатывается проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан» (далее – законопроект). В рамках законопроекта прорабатывается возможность введения нового государственного пособия лицам, осуществляющим уход и сопровождение за инвалидом 1 группы независимо от причины инвалидности, а также вопросы их пенсионного обеспечения и оплаты труда. Вопросы социального обеспечения граждан с инвалидностью находятся на постоянном контроле Правительства», - отметил Премьер.

В целом, в Казахстане действует многоуровневая система социальной защиты лиц с инвалидностью, включающая:

1. государственные социальные пособия (государственные социальные пособия по инвалидности, пособия лицам, воспитывающим ребенка-инвалида, пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства старше 18 лет);

2. обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации (протезно-ортопедическая помощь, сурдотехнические, тифлотехнические, гигиенические средства, кресло-коляски, услуги индивидуального помощника, специалистов жестового языка, санаторно-курортного лечения, по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам).

3. оказание специальных социальных услуг (социально-медицинские, бытовые, психологические, педагогические, трудовые, культурные, экономические, правовые услуги).